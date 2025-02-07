İran Nükleer Silah Geliştirmeyecek

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TAHRAN, 7 Şubat (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hiçbir zaman nükleer silah geliştirmeye çalışmadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, perşembe günü İran İslam Devrimi'nin 46. yıldönümü çerçevesinde başkent Tahran'da yabancı büyükelçiler ve uluslararası örgütlerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, "Nükleer silah geliştirme peşinde değiliz. İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, verdiği fetvada bunu açıkça ilan etti" dedi.

İran'ın nükleer silah geliştirme niyetinde olmadığını anlamanın hiç de zor olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Denetçiler istedikleri zaman gelip bunu araştırdılar ve bundan sonra da gelip bunu yüzlerce kez kontrol edebilirler. Asla nükleer silah geliştirme çabasına girmeyeceğiz" dedi.

Pezeşkiyan söz konusu açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü İran'ın nükleer silah üretmesini engellemek amacıyla yönelik "azami baskı" kampanyasının yeniden başlatılmasına yönelik başkanlık kararı almasının ardından yaptı.