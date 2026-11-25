İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda "izinsiz güzergahı" kullanan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

İran Ordusu Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı bildirildi.

Kimlik tespit ve seyir sistemlerini devre dışı bıraktığı belirtilen tankerin kendisine yapılan uyarıları dikkate almayarak Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasak bölgeye girdiği ifade edildi.

Tankerin yaklaşık bir saat önce deniz mayınlarına çarpmasının ardından meydana gelen patlama sonucu alev aldığı ve durduğu kaydedildi.