İran Ordusu'ndan Güçlü Mesaj

23.02.2026 13:59
İran Ordusu Genel Komutanı Hatemi, ülkenin fedakarlığa hazır milyonlarca askeri olduğunu vurguladı.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, düşmanlarının "İran'ın zayıf bir noktada olduğu" yönündeki algısının yanlış olduğunu savunarak, İran'da milyonlarca askerin ülke uğruna fedakarlığa hazır olduğunu ve "yutulabilir bir ülke olmadıklarını" belirtti.

Tesnim Haber Ajansına göre, Hatemi, İran Ordusu Komuta ve Kurmay Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde konuştu.

Hatemi, "Düşmanın İran'ın zayıf bir noktada olduğu algısı yanlıştır. Milyonlarca asker ülke uğruna fedakarlığa hazırdır. Büyük İran yutulabilir bir ülke değildir." ifadesini kullandı.

Düşmanlarının (ABD) "yenilmezlik" iddialarına değinen Hatemi, "Bu düşman, Vietnam ve Afganistan'da 20 yıl savaştı ve sonunda utanç içinde çekildi. Irak ve diğer ülkelerde de aynı durum yaşandı. Onlar iddia ve gözdağıyla girerler ama her zaman utançla çıkarlar." değerlendirmesinde bulundu.

İran lideri Ali Hamaney'in, düşmanın isteklerine karşı durma yolunda başarıya götüren yolun "direniş" olduğu şeklindeki sözlerini hatırlatan Hatemi, "Düşman savaş gemileri ve çeşitli silahlar sevk ederek tehditlerde bulunuyor. Fakat karşısında beklemediği derecede kararlı bir duruş gördü." yorumunda bulundu.

Geçen ay yaşanan sokak olaylar sırasında "düşmanın (ABD) 'yarı darbe' benzeri bir girişimde" bulunduğunu öne süren Hatemi, bunun başarısız olduğunu ancak ülkeyi yasa boğduğunu dile getirdi.

İranlı Komutan, ülkesinin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve sistemini son nefese kadar savunacaklarını kaydetti.

İran'daki ordu sistemi

Klasik konvansiyonel askeri yapılanmalardan farklı olarak İran'da silahlı kuvvetler, "İran Ordusu" ve "İran Devrim Muhafızları Ordusu" olmak üzere iki ayrı ordudan oluşuyor.

Her iki ordunun kara, deniz ve hava kuvvetleri bulunmaktadır.

İran Ordusu, 1979 devrimi öncesi ülkede var olan ordunun devamı niteliğindeyken, Devrim Muhafızları Ordusu, 5 Mayıs 1979'da devrim lideri Humeyni tarafından kuruldu.

İran'ın resmi ideolojisinin muhafızları olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede ekonomi, siyaset ve medyada etkin bir yapıya sahip.

Her iki ordunun genel komutanları, ülkenin genelkurmay başkanına bağlıdır.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

