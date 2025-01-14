İran Ordusuna 1000 İHA Teslimatı

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TAHRAN, 14 Ocak (Xinhua) -- İran Savunma Bakanlığı, yerli üretim 1.000 adet insansız hava aracının (İHA) orduya teslimatını gerçekleştirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın pazartesi günü bildirdiğine göre bakanlık tarafından tasarlanıp üretilen İHA'lar, ülkenin çeşitli bölgelerindeki savaş birimlerine dağıtıldı.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, düzenlenen teslimat töreninde yaptığı konuşmada İHA'ların İran'ın "gökyüzüne hakim olma ve gerektiğinde düşmanlarına kesin darbe vurma" yeteneğini güçlendireceğini söyledi.

Haberde, 2.000 kilometreyi aşan bir operasyon menziline ve yüksek tahrip gücüne sahip olan İHA'ların radarda tespit olasılığının düşük olduğu ve harici kontrol olmaksızın otonom çalışma gibi gelişmiş özelliklerle donatıldığı belirtildi.

Ayrıca İHA'ların özel görevler için tasarlandığı ve ordunun keşif, sınır gözetleme ve savaş kabiliyetlerini artırmalarını beklendiği ifade edildi.