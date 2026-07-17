İran Ordusundan ABD Üssüne İHA Saldırısı - Son Dakika
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İran Ordusundan ABD Üssüne İHA Saldırısı

17.07.2026 08:55
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İran ordusu, Bahreyn'deki ABD Sakhir Hava Üssü'nü kamikaze İHA'larla hedef aldığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn'de ABD ordusuna ait keşif uçakları ve helikopterlerin bununduğu Sakhir Hava Üssü'nü kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilen 11. dalga operasyonlar kapsamında Bahreyn'de ABD güçlerinin kullandığı üsse saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İran ordusu, düşmanın kentsel altyapıyı ve masum insanları hedef alan düşmanca eylemlerine karşılık, birkaç saat önce Yıldırım Operasyonu'nun 11. aşamasında Bahreyn'deki Sakhir üssünde bulunan terörist ABD ordusunun helikopterleri ile P-8 keşif uçaklarını Areş yıkıcı insansız hava aracı saldırılarıyla hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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