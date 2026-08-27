İran Petrol İhraçlarını Sürdürüyor - Son Dakika
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İran Petrol İhraçlarını Sürdürüyor

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İran Petrol Bakanı, ABD'nin ambargosuna rağmen petrol satışlarının devam ettiğini belirtti.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD'nin "deniz ablukasına" rağmen ülkesinin petrol satışlarının durmadığını ve İran'ın "uzak sulardaki müşterilerine" petrol sevkiyatını sürdürdüğünü söyledi.

İran'dan yayın yapan "Jamaran" haber sitesine göre, Petrol Bakanı Paknejad, Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti'nin "Hiç petrol ihraç etmiyoruz." şeklindeki açıklamasına dair soruya yanıt verdi.

Petrol ihracatının devam ettiğini söyleyen Paknejad, "Detaylara girmeyeceğim çünkü ifşa edilirse, bu bilgi düşman tarafından kötüye kullanılacaktır. Şu ana kadar, karasularımızın dışındaki uzak sularda petrol satışı süreci, yani müşterilere teslimat anlamında satışlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Paknejad, ABD ablukası nedeniyle petrol satışlarının azaldığını ancak sürdüğünü belirterek, "Çalışmaların devamı için gerekli önlemleri almak üzere titizlikle takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol ihracatının tamamen durduğunu açıklamıştı.

Himmeti, "Katarlılarla veya Iraklılarla konuştuğumuzda ihracatlarının sıfıra düştüğünü söylüyorlar. Sonuçta bizim için de aynı durum söz konusu, hiç petrol ihraç etmiyoruz. Gerçek bu, fakat biz bunu öngörmüştük." dedi.

ABD, İran'a karşı uyguladığı "deniz ablukası" kapsamında İran limanlarına giriş ve çıkışları veya İran'a ait gemilerin Hürmüz'e giriş ve çıkışlarını engelliyor. İran, petrol ihracatının büyük çoğunluğunu Çin'e gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Petrol İhraçlarını Sürdürüyor - Son Dakika

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