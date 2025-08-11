İran Riyalinden Dört Sıfır Atıldı

TAHRAN, 11 Ağustos (Xinhua) -- İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ulusal para birimi riyalden dört sıfırın atılmasını kabinenin onayladığını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya göre Muhacirani, pazar günü Tahran'da düzenlenen kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Riyalden sıfır atılması kararı geçtiğimiz hafta meclis ekonomi komisyonunda kabul edilmişti.

Ulusal para biriminin riyal, alt biriminse "gheran" olmaya devam edeceğini belirten sözcü, sıfır atılması sürecinin zaman alacağını ve bir süreliğine iki para biriminin de kullanılacağını vurguladı. Sözcü, sürece ilişkin ayrıntı vermedi.

İran Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Şemseddin Hüseyni ay başında yaptığı açıklamada, riyalden sıfır atılmasının finansal işlemleri kolaylaştırmayı amaçladığını söylemişti.

Hüseyni, bir riyalin mevcut değer üzerinden 10.000 riale eşit olacağını ve 100 gheran'a bölüneceğini belirtti.

Karar henüz İran meclisi ve Anayasa Konseyi tarafından onaylanmadı.

İran'ın para birimi, Tahran ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'nin Mayıs 2018'de çekilmesinden bu yana büyük değer kayıpları yaşadı. Anlaşmadan çekilen ABD, İran'a yönelik yaptırımlarını yeniden yürürlüğe soktu.