İran, Saldırılara Rağmen Gücünü Artırdı

17.03.2026 10:43
ABD-İsrail'in saldırılarına rağmen İran yönetimi daha sert bir yapıya dönüşerek güçlendi.

ABD istihbarat birimlerinin değerlendirme raporlarına göre, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına rağmen Tahran'daki yönetimin "daha sert bir yapıya" dönüştüğü iddia edildi.

Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD istihbarat değerlendirmeleri, 28 Şubat'tan bu yana süren ABD-İsrail saldırılarının İran'ın güç yapısı içinde bariz bir çatlak veya saf değiştirme yaratmadığını ortaya koydu.

Kaynaklar, İran'a yönelik saldırıların Tahran'ı askeri açıdan zayıflattığını ancak bu durumun, yönetim içerisinde bir çözülme yerine İran Devrim Muhafızları Ordusu kontrolünde gücünü sağlamlaştırarak "daha sert ve kemikleşmiş bir yönetim modelinin oluşmasına" zemin hazırladığını öne sürdü.

İran'ın stratejik su yolları üzerindeki baskısının küresel petrol piyasalarını etkilediğini ifade eden kaynaklar, Tahran'ın, elindeki insansız hava araçları ve sınırlı füze stokunu Hürmüz Boğazı trafiği üzerinde kontrol sağlamak için kullandığını iddia etti.

Kaynaklar ayrıca, bölgedeki ABD müttefiki ülkelerin çatışmanın uzaması ve doğrudan İran misillemelerine maruz kalmaları nedeniyle Washington'a tepkili olduklarını belirterek bölge ülkelerinin sivil altyapılarının ciddi risk altında olduğunu öne sürdü.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

