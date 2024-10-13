İran Savaş Durumuna Hazır

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- İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Savaş durumuna tamamen hazırız"

BAĞDAT - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile düzenlediği basın toplantısında İsrail ile artan askeri gerilime değinerek, "Biz savaş durumuna tamamen hazırız ve savaştan korkmuyoruz. Ancak savaş arayışında değiliz. Gazze ve Lübnan'da adil bir barış için çalışıyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Körfez ülkeleri turu kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Arakçi, İsrail saldırıları nedeniyle bölgenin hassas bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bölgenin tehlikeli ve hassas olduğu bir dönemde Irak gibi bölge ülkeleri ile istişare etmemiz gerekiyordu. İkili ilişkiler dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası önemli gelişmelerde Tahran ve Bağdat arasında işbirliği ve iletişim her zaman devam etti" ifadelerini kullandı.

"Savaştan korkmuyoruz"

İsrail ile artan askeri gerilime değinen Arakçi, "Biz savaş durumuna tamamen hazırız ve savaştan korkmuyoruz. Ancak savaş arayışında da değiliz. Gazze ve Lübnan'da adil bir barış için çalışıyoruz. Siyonist İsrail rejiminin durdurulması ve bölgede ateşkesin sağlanması konularında başta Irak olmak üzere dostlarımızla aynı düşüncedeyiz" şeklinde konuştu.

"Bölgedeki gerilimin kaynağı siyonist İsrail rejimidir"

Bölgede askeri gerilimin yüksek olduğu ve çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunan Arakçi, "Bölgedeki artan askeri gerilimin kaynağı, Gazze ve Lübnan'a yönelik işgal başlatan siyonist İsrail rejimidir. Mevcut askeri gerilim bölgeyi geniş kapsamlı bir savaşa sürükleyebilir. Siyonist rejimin Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları durdurulmalıdır" dedi.

"Bağdat yönetimi ile işbirliğine devam edeceğiz"

Arakçi, İran'a yönelik muhtemel bir İsrail misillemesi karşısında Bağdat yönetiminin tutumuna önem verdiklerini belirterek, "Irak'ın İran'a karşı bir girişimde hava sahasını hiçbir ülkeye açmayacağını doğrudan Irak Dışişleri Bakanından duymak memnuniyet verici. Bağdat yönetimi ile her türlü alanda, özellikle diplomaside işbirliğine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hüseyin'den küresel kriz uyarısı

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise açıklamasında, Irak hükümetinin savaşın yayılmasına karşı uyarılarda bulunduğunun altını çizerek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yeni bir savaşın çıkmasına yol açabileceğine dikkat çekti. Bölgedeki çatışmaların yayılmasının deniz taşımacılığını olumsuz etkileyebileceğini ve bir enerji krizi oluşturabileceğini dile getiren Hüseyin, bu durumun enerji kaynaklarını tehdit edebileceği ve küresel bir kriz oluşturabileceği uyarısında bulundu. Gazze ve Lübnan'daki savaşın devam etmesinin bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiğini belirten Hüseyin, Irak hükümetinin ülkenin hava sahasının savaş amaçlı kullanılmasına izin vermeyeceğini yineledi. Bölgenin tehlikeli bir dönemeçten geçtiğini ve yaşanan gerginliğin geniş çaplı bir savaş riskine yol açabileceği uyarısında bulunan Hüseyin, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini, barışın sağlanması ve ateşkesin tesis edilmesi için ülkesinin çaba gösterdiğini ifade etti.

"İran'a karşı Irak hava sahasının kullanılmasına karşıyız"

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İsrail tarafından savaşın İran'a taşınmasına karşı olduklarını belirterek, "İran'a karşı Irak hava sahasının kullanılmasına karşıyız" dedi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırılarının bölgede büyük insanı drama yol açtığını belirten Hüseyin, Beyrut'a yönelik saldırılar nedeniyle binlerce Lübnanlının Suriye ve Irak'a göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

"Tüm çabamız savaş olmaması yönünde"

Hüseyin, "Filistin ve Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Kapılarımız Lübnan ve Filistin'den gelen kardeşlerimize açık. Irak olarak İsrail saldırıları nedeniyle savaşın bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunmuştuk. İsrail açık bir şekilde İran'ı savaşla tehdit ediyor ve komşumuz olan bir ülkede belirtilen hedefleri vuracağını ilan ediyor. İsrail'in bu tehditleri Irak'ı da savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor. Tüm çabamız savaş olmaması yönünde" ifadelerini kullandı.