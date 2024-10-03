İran: Savaş istemiyoruz ama karşılık veririz

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DOHA, 3 Ekim (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın savaş taraftarı olmadığını ancak İsrail'in ülkeye karşı harekete geçmesi halinde karşılık vereceklerini belirtti.

Pezeşkiyan açıklamayı Çarşamba günü, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesinin ardından yaptı. Cumhurbaşkanı, ikili ilişkileri ve bölgesel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan iki günlük resmi ziyaret için Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.

İran medyasına göre Pezeşkiyan yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, "Bu seyahatte iki hedefimiz olacak. Birincisi Katar hükümetiyle işbirliği anlaşmaları konusunda diyalog kurmak. İkincisi ise İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri ve masum sivilleri hedef alması da dahil olmak üzere kritik bölgesel durumu ele almak. Siyonist rejim işlediği suçları durdurmazsa daha sert tepkilerle karşılaşacak" dedi.

Pezeşkiyan, Perşembe günü düzenlenecek Asya İşbirliği Diyaloğu Zirvesine de katılacak.