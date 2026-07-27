İran Savaş Suçları için Hukuk Mücadelesi Başlatıyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin bin 400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Garibabadi "Fedakar Hukukçular" konulu sempozyumda konuştu.

İran'ın 12 ve 40 gün süren savaşlarda gördüğü zarara işaret eden Garibabadi, "İran'a karşı işlenen savaş suçlarını ülke içi ve dışındaki hukuk platformlarında sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.

ABD aleyhine şimdiye kadar uluslararası platformlarda kayıt altına alınmak üzere bin 400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını dile getiren İranlı yetkili, davalar 10 ila 15 yıl sürse bile hukuki sürecin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Ulusal mahkemelerde yürütülecek yargılamaların, yabancı mahkemelerde açılacak davalar açısından ön koşul niteliği taşıdığına işaret eden Garibabadi, bu sayede İran'ın veya özel davacıların başvurularının usul gerekçesiyle reddedilmesinin önüne geçilebileceğini ifade etti.

Savaş suçlarının belgelenmesi çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Garibabadi, zamanaşımı riskine dikkat çekerek ilgili kurumların belge toplama sürecini geciktirmemesi gerektiğini ifade etti.

İranlı yetkili, ülkesinde açılacak davaların kısa sürede karara bağlanmasının uluslararası hukuki girişimler açısından önemli bir dayanak oluşturacağını kaydetti.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan 12 gün savaşı

İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

ABD-İran 40 gün savaşı

İran ile ABD arasında 18 Haziran 2026'da başlayan çatışmalar, ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik hava saldırıları ve İran'ın buna füze ile insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşılık vermesiyle geniş çaplı bir savaşa dönüştü.

Savaş süresince Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik krizi yaşandı. Diplomatik girişimler sonucunda taraflar çatışmaları 27 Temmuz'da durdurdu.