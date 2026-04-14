Savaşın Gölgesinde Türkiye'nin Kredi Notu Umutları Zedelendi

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın olumsuz etkileri, Türkiye'nin yeni yıla kredi notu artışı beklentisiyle giren umutlarını zedeledi. Merkez Bankası, savaşın etkileri ve yabancı yatırımcıların büyük satışlarına karşı Türk Lirası'nı korumak için rezervlerini kullanırken, ateşkes sürecinin bozulması piyasalarda sınırlı bir satış dalgasına yol açtı. Fitch, Ocak'ta Türkiye'nin not görünümünü negatiften durağana çevirerek yükseliş umudunu artırmıştı, ancak savaş nedeniyle görünümü yeniden durağana düşürdü ve kredi notunu 'BB-' seviyesinde sabit bıraktı.

Geçtiğimiz hafta ateşkes haberleriyle olumlu hava yaşanırken, bugün karamsar bir tablo hakim. ABD ve İran heyetleri arasında anlaşma sağlanamadı ve Trump, Hürmüz Boğazı'nda abluka sürecini başlatacağını duyurdu. Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve petrol fiyatlarının artmasıyla satışlar arttı. BİST100 endeksi yüzde 1,06 düşüşle başlarken, bankacılık endeksi yüzde 2,30 geriledi. Aselsan ve TÜPRAŞ hisseleri endeksi kısmen korudu, ancak Akbank ve BİM hisselerindeki düşüş negatif etki yarattı. Türkiye'nin CDS primi 239 puana yükseldi ve Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 18,4 milyar dolara gerileyerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin kredi notunda yükseliş beklentilerini olumsuz etkiledi. Fitch, rezervlerdeki düşüş ve savaş riskleri nedeniyle görünümü durağana düşürdü, uzmanlar artık not artışı beklentilerinin rafa kalktığını ifade etti. Enerji fiyatlarındaki artış, cari açık ve dış finansman zorlukları, enflasyona baskı oluşturabilir ve dezenflasyon politikasını karmaşıklaştırabilir. Bu haftanın son işlem günü, S&P Global Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklayacak; BB- notunun korunması beklenirken, görünümün ne yönde şekilleneceği merak konusu. S&P'nin ardından, temmuz ayına kadar üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan yeni bir karar beklenmiyor.