(ANKARA) - İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, savaşın başlatıcısı olmadıklarını ama kendilerini savunmaya devam edeceklerini ifade etti.
Muhacerani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Politikamız açıktır: Biz savaşın başlatıcısı değiliz, ancak halkımızın canını ve onurunu son ana kadar savunacağız." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İran: Savaşın Başlatıcısı Değiliz - Son Dakika
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