İran Savaşı 'Dubai Rüyası'nı Sorgulatıyor: Rüya Askıda mı?

İran savaşı, Dubai'nin lüks yaşamı simgeleyen 'Dubai rüyası'nın sorgulanmasına yol açtı. Uzmanlar, rüyanın askıda olduğunu belirtirken, dünya medyası bu durumu ele alıyor. DW, New Yorker ve New York Times gibi yayınlar, Dubai'nin güvenli liman itibarının sarsıldığını ve savaşın etkilerini tartışıyor. Daily Mail, influencerların şehri terk etmesini ve 'Dubai göçü'nü haberleştiriyor. İran saldırıları sonrası sosyal medyada hasar görüntüleri paylaşan influencerların gözaltına alınması, 'rüyanın bitişi' sürecinin bir parçası olarak öne çıkıyor. 'Detained in Dubai' adlı kuruluş, 100'den fazla kişinin siber suç ve ulusal güvenlik yasaları çerçevesinde gözaltına alındığını bildiriyor.

BAE Savunma Bakanlığı, İran'ın 2 bin 200'den fazla drone ve 500'den fazla füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu saldırılar Dubai Uluslararası Havalimanı, otel ve yerleşim alanlarını hedef aldı. BAE yetkilileri, Dubai'de yaşamın normal ve güvenli şekilde devam ettiğini vurgulamaya çalışıyor, ancak savaşın ciddi ekonomik zararlar verdiği aşikâr. Dubai, gelirini turizm, finans, teknoloji, gayrimenkul ve lojistik gibi petrol dışı sektörlerden elde ediyor. Nüfusunun yalnızca yüzde 10'u yerli vatandaşlardan oluşan Dubai, göçmenler, yatırımcılar ve turistlerin akışıyla büyüyor. Washington merkezli Arap Körfez Devletleri Enstitüsü, yabancı uyruklu nüfusun ekonomik gelişmede merkezi olduğunu belirtiyor, bu nedenle yabancıların ayrılması ekonomide büyük etki yaratabilir.

Savaş sonrası, on binleri bulan yabancıların ülkeyi terk ettiği bildiriliyor. Turizmde yüzde 80'e varan düşüşler yaşanırken, otel doluluk oranları düştü. Dubai Borsası endeksi yüzde 16 değer kaybetti, emlak fiyatları düşüyor ve finans sektöründe çalışanlar evden çalışmaya veya tahliye edilmeye başlandı. Buna karşın, BAE hükümeti yaklaşık 272 milyon dolarlık önlem paketi hazırladı, otel satış ücretleri ve turizm vergileri için ek süre tanıyor. Financial Times, hükümetin yabancıları geri dönmeye ikna etmek için vergi ve ikamet kurallarını esnetmeyi düşündüğünü yazdı. Uzmanlar, Dubai'nin finansal açıdan sonunun gelmediğini, büyük bir toparlanma sürecine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Arap Körfez Devletleri Enstitüsü'nden Robert Mogielnicki ve Columbia Üniversitesi'nden Karen Young gibi gözlemciler, Dubai'nin dayanıklılığı ve bölgesel merkez olmaya devam edeceği konusunda iyimser.

Savaş döneminde, Dubai'nin PMI endeksi Mart ayında 53,2'ye geriledi, ancak 50'nin üzerinde olması artışı gösteriyor. S&P Global, sipariş defterlerinin dayanıklılığını koruduğunu ve üretimin arttığını bildiriyor. Ancak, itibar ve duygusal kayıplar yaşandı; alevler içindeki otel görüntüleri ve tutuklanan influencerlar gibi olaylar telafisi zor etkiler bırakıyor. Financial Times, Dubai'nin markasının tehlikeli bölgede bir istikrar adası iddiasıyla desteklendiğini, bu nedenle yüksek gelirlilerin geri dönüp dönmeyeceğinin belirsiz olduğunu ifade ediyor. Mogielnicki, hükümetin yabancıları geri getirmek için güçlü teşvikler sunacağını ve bunun sürekli bir strateji olacağını belirtiyor.