İran Savunma Sanayi İhracatı Son Üç Yılda Dört Kat Arttı - Son Dakika
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İran Savunma Sanayi İhracatı Son Üç Yılda Dört Kat Arttı

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, ülkenin savunma sanayi ihracatının son üç yılda dört kat arttığını açıkladı. Aştiyani, İran Parlamentosu'na yaptığı sunumda, bakanlığının Ağustos 2021'de göreve başlamasından bu yana elde ettiği başarılara dikkat çekti. İran'ın 13. yönetimi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin beklenmedik ölümü nedeniyle dört yıllık görev süresini tamamlayamamıştı.

24.07.2024 14:16
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TAHRAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, ülkenin savunma sanayi ihracatının son üç yılda dört kat arttığını söyledi.

Resmi haber ajansı IRNA'ya göre söz konusu açıklamayı Salı günü İran Parlamentosu'nun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi'ne sunumu esnasında yapan Aştiyani, bakanlığının Ağustos 2021'de göreve başlamasından bu yana elde ettiği başarılara dikkat çekti.

IRNA'nın toplantıdaki diğer yetkililere dayandırdığı haberine göre İran savunma sanayi üretiminin bu süre zarfında yüzde 250 oranında arttığı ifade edilirken üretimin ya da ihracatın spesifik miktarı açıklanmadı.

İran'ın 13. yönetimi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta bir helikopter kazasındaki beklenmedik ölümü nedeniyle dört yıllık görev süresini tamamlayamamıştı. Ülkenin bir sonraki yönetimi seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın 30 Temmuz'daki yemin töreninin ardından göreve başlayacak.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran Savunma Sanayi İhracatı Son Üç Yılda Dört Kat Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Savunma Sanayi İhracatı Son Üç Yılda Dört Kat Arttı - Son Dakika
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