İran Silahlı Kuvvetleri'nden Kararlı Mesaj - Son Dakika
İran Silahlı Kuvvetleri'nden Kararlı Mesaj

21.04.2026 10:38
Tümgeneral Abdullahi, düşman saldırılarına karşı ani ve belirleyici yanıtlar vermeye hazır olduklarını duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, "düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani karşılıklar vermeye hazır olduklarını" söyledi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Tümgeneral Abdullahi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yayımladı.

Açıklamasında Abdullahi, "Devrim Muhafızları Ordusu ile ordunun halkın desteğiyle düşmanların saldırganlığına karşı koyduğunu ve onları çaresizce ateşkes talep etmeye zorladığını" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine işaret eden Abdullahi, "Silahlı Kuvvetlerin, Trump'ın başta Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve kontrolü konusunda ve sahadaki durum hakkında yanlış ve asılsız anlatılar uydurmasına ve durumu kötüye kullanmasına izin vermeyeceğini" belirtti.

Abdullahi, şunları kaydetti:

"Cesur İran Silahlı Kuvvetleri, asil halkı ve hükümetiyle birlikte, Başkomutanın (İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney) tedbirlerine tam uyum ve birlik halinde düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani yanıtlar vermeye hazırdır."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Silahlı Kuvvetleri'nden Kararlı Mesaj - Son Dakika

SON DAKİKA: İran Silahlı Kuvvetleri'nden Kararlı Mesaj - Son Dakika
