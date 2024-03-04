İran, Sudan'dan Kızıl Deniz'de üs kurma talebini yalanladı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin, Sudan'dan, Kızıl Deniz'de üs kurma talebi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Fars Haber Ajansı'na göre, Kenani, haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Batı medyasında yer alan "İran'ın Sudan'dan Kızıl Deniz'de üs kurmayı talep ettiği" yönündeki iddialara ilişkin Kenani, "Sudan Dışişleri Bakanı bunu yalanladı. Sudanlı Bakan'ın da belirttiği gibi söz konusu iddia, siyasi saik ve amaçlara sahip asılsız bir iddiadır." ifadelerini kullandı.

"(Zengezur Koridoru'nda) İran'ın tutumu aynı"

Kenani, Tahran yönetiminin Zengezur Koridoru'na bakışında bir değişiklik olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"İran'ın tutumu daha önce defalarca yapılan açıklamalarla aynı, herhangi bir değişiklik yok. Biz sınırların değişmesine karşıyız."

"ABD yönetiminin İran hakkındaki tutumunda bir değişiklik görünmüyor"

ABD'deki seçimleri Donald Trump'ın kazanmasının İran-ABD ilişkilerinin seyrine etkisine ilişkin ise Kenani, şu ifadeleri kullandı:

"İki ülke ilişkilerindeki değişim, ABD'nin İran yönetimi ve halkı hakkındaki tutumunun değişmesine bağlıdır. Demokratlar veya Cumhuriyetçiler olsun ABD yönetiminin İran hakkındaki tutumunda bir değişiklik görünmüyor."