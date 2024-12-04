İran, Suriye Rejimine Destek Gücü Gönderiyor - Son Dakika
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İran, Suriye Rejimine Destek Gücü Gönderiyor

İran destekli gruplar, Irak'tan Suriye'ye Esed rejimine destek birlikleri gönderiyor.

04.12.2024 17:46
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İran destekli gruplar, Irak üzerinden Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerine destek birlikleri gönderiyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran destekli gruplar 3 gündür Irak üzerinden Suriye'deki rejim güçlerine desteğe gidiyor.

Destek birlikleri, her gün yaklaşık 50 arabayla Suriye-Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinden Suriye'ye giriş yapıyor.

Elbukemal ilçesine bağlı Suveyiyye köyünde bulunan bahçelerden geçen birlikler, Meyadin ilçesi ve Halep kırsalı üzerinden Hama cephelerine varıyor.

Gelen gruplar arasında Zeynebiyyun ve Fatimiyyun tugaylarının yanı sıra İran Devrim Muhafızları yer alıyor.

Bazı konvoylarda, çok namlulu roket atar (ÇNRA) ve 23 milimetrelik uçaksavarın olduğu pikap araçları bulunuyor.

Destek birliklerindeki savaşçı sayısının en az 400 olduğu belirtiliyor.

Rejim karşıtı gruplar, Halep'teki çatışmalarda bazı İranlı ve İran destekli savaşçıları esir almıştı.

İran destekli gruplar

Suriye'de Esed rejimiyle birlikte hareket İran destekli gruplar arasında Fatimiyyun ve Zeynebiyyun tugayları öne çıkıyor.

İran ordusu, Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaşta rejime destek vermek için tamamı Afganlardan oluşan Fatimiyyun Tugayı'nı kurmuştu.

Suriye'de rejime destek veren Zeynebiyyun Tugayı'nın üyeleri de mezhep ya da siyasi sebeplerle Pakistan'dan ayrılan, bu ülkeden İran'a eğitim için gidip Kum ve Meşhed gibi şehirlerde medrese eğitimi alan Pakistanlı Şiilerden oluşuyor.

İran destekli gruplar, Suriye'de Deyrizor il merkezi, Meyadin, Muhasan ile Bukemal ilçeleri ile Suriye-Irak sınır hattında yoğun varlık gösteriyor.

Söz konusu gruplar İran Devrim Muhafızlarının sahadaki komutanları tarafından yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Suriye Rejimine Destek Gücü Gönderiyor - Son Dakika

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