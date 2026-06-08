İranlı askeri kaynak, İran'ın Suudi Arabistan'ın el-Harc kentindeki üsse saldırı düzenlemediğini belirtti.
İran devlet televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan askeri kaynak, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesindeki söz konusu üsse yönelik hiçbir füze atmadığı veya saldırı gerçekleştirmediği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İran, Suudi Üsse Saldırı İddialarını Reddetti - Son Dakika
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