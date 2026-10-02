İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai, Trump'a 'en kötü başkan' dedi - Son Dakika
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İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai, Trump'a 'en kötü başkan' dedi

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdit açıklamalarına tepki gösterdi. Rızai, Trump'ı 'Amerikan tarihindeki en kötü başkan' olarak niteledi ve ABD'nin kazanamayacağını savundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdit açıklamalarına tepki gösterdi.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın "İran'ı yok edeceğiz" açıklamasına tepki göstererek, "Bir başarısızlığın ardından diğeri, Amerikan tarihindeki en kötü başkan, sadece konuşmaya devam ediyor ve şimdi sözleri kendi fantezilerini bile geride bıraktı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin kazanamayacağını savunan Rızai, "Kendi hayal gücünüzde her gün kazanabilirsiniz. Ama gerçeklik İran, halkı, askerleri ve füzeleri tarafından şekilleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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