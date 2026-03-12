İran, UNESCO'ya İsrail'e Tepki Gösterdi - Son Dakika
İran, UNESCO'ya İsrail'e Tepki Gösterdi

12.03.2026 16:44
İran Dışişleri Bakanı, İsrail’in İran'ın tarihi alanlarını vurarak UNESCO'ya sessiz kalmamasını istedi.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Arakçi, İsrail'in İran'daki tarihi ve kültürel miras alanlarını hedef aldığını öne sürerek, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) sessiz kalmama çağrısında bulundu.

Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail, 14. yüzyıla kadar uzanan İran'a ait tarihi anıtları bombalıyor. Birden fazla UNESCO Dünya Mirası alanı vuruldu. Bir yüzyıl bile ayakta kalamayacak bir rejimin, kadim geçmişe sahip uluslardan nefret etmesi doğaldır. Peki UNESCO nerede? Bu sessizlik kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

