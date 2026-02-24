İran Üniversitelerinde Uzaktan Eğitim - Son Dakika
İran Üniversitelerinde Uzaktan Eğitim

24.02.2026 17:11
İran'da bazı üniversiteler, yönetim karşıtı gösteriler sebebiyle eğitimlerini uzaktan yapma kararı aldı.

İran'da bazı üniversiteler, eğitim öğretim faaliyetlerini, yıl sonuna kadar uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirme kararı aldı.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Harezmi ve İslami Azad üniversitelerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamalarda, eğitim faaliyetlerinin planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirileceği ve herhangi bir aksamanın yaşanmayacağı bilgisine yer verildi.

Uzaktan eğitim kararının İran'daki bazı üniversitelerde yönetim karşıtı gösterilerin başlamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

İran'da yükseköğretimde ikinci yarıyılın başlamasıyla birlikte başkent Tahran'daki bazı üniversitelerde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında arbede çıkmış ve bazı öğrenciler yaralanmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, İran, Son Dakika

