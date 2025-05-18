İran, Uranyum Zenginleştirmeye Devam Edecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un kamuoyuna yaptığı açıklamalar ile müzakere masasında söylediklerinin birbiriyle uyuşmadığını ve anlaşma olsun ya da olmasın İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdüreceğini bildirdi.

Erakçi, X hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin İran ile müzakerelerdeki temsilcisi Witkoff'un, İran'ın uranyum zenginleştirmesini tamamen durdurması gerektiğine dair açıklamasına ilişkin, "ABD'li muhataplarımız, İran'ın barışçıl nükleer programıyla ilgili görüşmelerde, kötü niyetli aktörleri susturmak için uygun gördükleri her şeyi kamuoyuna açıkça söylemekte doğal olarak özgürdürler." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer programına ilişkin endişeleri sonsuza dek garantileyecek çözüme ulaşılabileceğine dikkati çeken Erakçi, "Ancak İran'daki zenginleştirme, bir anlaşma olsun veya olmasın devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ediyor. Tahran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini vurguluyor.

Son olarak Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'ın uranyumu yüzde 1 oranında dahi zenginleştirmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, "Uranyum zenginleştirme Trump yönetiminin çok, çok net bir kırmızı çizgisidir. Buna izin veremeyiz çünkü zenginleştirme silahlandırmayı mümkün kılar." demişti.