İran, USS Abraham Lincoln'ü Vurduğunu Açıkladı

05.03.2026 22:30
İran, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin vurulduğunu öne sürdü, ABD ise bu iddiaları reddetti.

(ANKARA) - İran medyasına konuşan yetkililer, ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisinin Hürmüz Boğazı civarında, İran Devrim Muhafızları tarafından balistik füzeler veya insansız hava araçlarıyla hedef alındığını ve geminin vurulduğunu ileri sürdü. ABD ise bu iddiaları reddetti.

İran devlet medyasınaa konuşan yetkililer, USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisinin Hürmüz Boğazı civarında, İran Devrim Muhafızları tarafından balistik füzeler veya insansız hava araçlarıyla hedef alındığını ve geminin vurulduğunu öne sürdü. İran, açıklamalarında, geminin bulunduğu yerden uzaklaştığı ve bin kilometreden fazla mesafeye çekildiği iddia edildi.

Ancak ABD tarafı, bu iddiaları reddetti. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ve ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), "Gemiye yönelik herhangi bir saldırının söz konusu olmadığını, füzelerin gemiye yaklaşmadığını ve USS?Abraham?Lincoln'ün bölgedeki görevine devam ettiğini" açıkladı.

Kaynak: ANKA

22:23
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’i görevden aldı
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı
22:14
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:46
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
