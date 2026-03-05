İran, USS Abraham Lincoln'ü Vurduğunu Açıkladı

(ANKARA) - İran medyasına konuşan yetkililer, ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisinin Hürmüz Boğazı civarında, İran Devrim Muhafızları tarafından balistik füzeler veya insansız hava araçlarıyla hedef alındığını ve geminin vurulduğunu ileri sürdü. ABD ise bu iddiaları reddetti.

İran devlet medyasınaa konuşan yetkililer, USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisinin Hürmüz Boğazı civarında, İran Devrim Muhafızları tarafından balistik füzeler veya insansız hava araçlarıyla hedef alındığını ve geminin vurulduğunu öne sürdü. İran, açıklamalarında, geminin bulunduğu yerden uzaklaştığı ve bin kilometreden fazla mesafeye çekildiği iddia edildi.

Ancak ABD tarafı, bu iddiaları reddetti. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ve ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), "Gemiye yönelik herhangi bir saldırının söz konusu olmadığını, füzelerin gemiye yaklaşmadığını ve USS?Abraham?Lincoln'ün bölgedeki görevine devam ettiğini" açıkladı.