İran, Uzun Süreli Savaşa Hazır

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını" belirterek, yeni silahlarının yolda olduğunu söyledi.

Devlet televizyonuna göre, Naini, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Naini, düşmanın her operasyon dalgasında acı verici darbeler beklemesi gerektiğini vurgulayarak, "saldırganları cezalandırana kadar uzun süreli bir savaşa hazır" olduklarını kaydetti.

Ülkesinin hazırlıklarına da değinen Naini, "İran'ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor." dedi.