İran, Uzun Süreli Savaşa Hazır

İran'ın, İsrail ile uzun süreli bir savaşa ve ABD'nin çıkarlarına darbe vurmaya hazır olduğu belirtildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İranlı bir askeri kaynak, ülkesinin uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu söyledi.

Askeri kaynak, İran'ın gerekli tüm tedbirleri aldığını ve İsrail ile uzun soluklu bir savaşa hazır olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail'in "kontrollü gerilim" politikasıyla İran'ı ve "direniş cephesini" öngörülebilir hale getirebileceğini düşünmesinin hata olduğunu söyleyen İranlı kaynak, İsrail'in eylemlerine verilen karşılığın ileri bir noktaya taşınabileceğini dile getirdi.

Söz konusu kaynak ayrıca, ABD'nin İsrail'in eylemlerinden kaynaklı sorumluluğundan kaçamayacağını ve bedel ödeyeceğini söyledi.