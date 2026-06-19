İran ve ABD Arasında Barış Mutabakatı - Son Dakika
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İran ve ABD Arasında Barış Mutabakatı

İran ve ABD Arasında Barış Mutabakatı
19.06.2026 10:57
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İran lideri Hamaney, Tahran ve Washington arasında barış mutabakatı imzaladı.

TAHRAN, 19 Haziran (Xinhua) -- İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, farklı görüşte olmasına karşın Tahran ile Washington arasında barışa yönelik bir mutabakat zaptının imzalanmasına onay verdiğini söyledi.

Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat zaptını imzalamasının ardından perşembe günü İran devlet medyasında halka hitaben bir mesaj yayımladı.

İranlı yetkililerin bu noktaya ulaşmak için "merhamet ve iyi niyetle" büyük çabalar sarf ettiğini belirten Hamaney, "Elbette, ABD Başkanı bu amaç uğruna her türlü baskı aracını kullanmıştır" dedi.

Hamaney, "Prensipte görüşüm farklıydı, ancak Sayın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı sıfatıyla, hem kendi adına hem de diğer üyeler adına İran halkının ve direniş cephesinin haklarını koruyacağına dair bana taahhüt vermesinin ve sorumluluğu üstleneceğini belirtmesinin ardından onay verdim" ifadelerini kullandı.

Hamaney, Pezeşkiyan ve diğer Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üyelerinin ABD'nin olası "aşırı taleplerini" kabul etmeyeceklerini belirttiklerini de kaydetti.

Bu noktadan itibaren kendisinin ve "gururlu" İran halkının, mutabakat zaptında İran'ın ortaya koyduğu şartların yerine getirilmesini bekleyeceğini vurgulayan Hamaney, "gelecekte yapılacak yüz yüze müzakerelerin, düşmanın konumunu kabul etmek anlamına gelmeyeceğini" de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran ve ABD Arasında Barış Mutabakatı - Son Dakika

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