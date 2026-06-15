İran ve ABD Arasında Mutabakat Zaptı İmzalanıyor - Son Dakika
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İran ve ABD Arasında Mutabakat Zaptı İmzalanıyor

15.06.2026 09:59
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İran, ABD ile Cenevre'de 19 Haziran'da mutabakat zaptının imzalanacağını açıkladı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında ulaşılan mutabakat zaptının nihai hale getirildiğini ve anlaşmanın 19 Haziran Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde resmi olarak imzalanacağını açıkladı.

İran merkezli yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptına ilişkin resmi imza töreninin Cenevre'de gerçekleştirileceğini, mutabakat zaptı kapsamında Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin İran'a uyguladığı ablukanın da ABD saatiyle pazar gecesi itibarıyla sona ereceğini, tarafların nükleer anlaşma konusunu 60 günlük müzakere sürecinde ele alacağını söyledi.

Mutabakat zaptının yalnızca diplomasinin değil, aynı zamanda İran'ın çatışma sürecindeki askeri kazanımlarının da bir sonucu olduğunu belirten Garibabadi, "Saldırıyı başlatan düşman, kötü niyetli hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı ve İslam Cumhuriyeti savaşta önemli zaferler elde etti" dedi.

İran'ın temel taleplerinin ve pozisyonunun tamamının mutabakat metnine dahil edildiğini belirten Garibabadi, anlaşmanın tam metninin cuma günü yapılacak resmi imzanın ardından kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Garibabadi, İranlı yetkililerin imza töreni öncesinde de ayrıca kamu yayın organları aracılığıyla anlaşmanın çeşitli boyutlarını ve kazanımlarını kamuoyuna anlatacağını söyledi.

İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR MÜZAKERE SÜRECİNDE ELE ALINACAK

İranlı diplomat, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından başlaması beklenen 60 günlük müzakere sürecinde İran'a yönelik birincil ve ikincil yaptırımlar da dahil olmak üzere tüm yaptırımların tamamen kaldırılması ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararlarının sonlandırılması gibi başlıkların ele alınacağını ifade etti.

Nükleer konunun da müzakerelerin bir parçası olacağını belirten Garibabadi, görüşmelerin ancak ABD'nin savaşı sona erdirme, ablukayı kaldırma ve dondurulan İran varlıklarını serbest bırakma yönündeki taahhütlerini yerine getirmesinin ardından başlayacağını söyledi.

LÜBNAN DAHİL TÜM CEPHELERDE ÇATIŞMA SONA ERECEK

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Tahran ile Washington arasında "savaşı sona erdirmeye yönelik müzakereler" kapsamında hazırlanan mutabakat zaptı metninin aylar süren yoğun görüşmelerin ardından önceki gün itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

Konseyden yapılan açıklamada, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonlar ve çatışmaların pazar gecesi itibarıyla derhal ve kalıcı olarak sona ereceği belirtildi. Açıklamada İran'a yönelik deniz ablukasının derhal ve tamamen kaldırılacağı ifade edildi.

Mutabakat zaptının 19 Haziran'da resmi olarak imzalanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, arabuluculuk çabalarından dolayı Pakistan ve Katar'a teşekkür edildi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırarak aylarca süren İran savaşını başlattı. Nisan ayında ABD ve İran arasında Pakistan aracılığıyla yapılan görüşmeler kapsamında iki haftalık ateşkes ilan edildi, ardından ABD ateşkesi süresiz olarak uzattı. Böylece karşılıklı abluka ve saldırılar sürse de İran savaşı sıcak çatışmanın durduğu bir aşamaya girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde İran ile anlaşmanın tamamlandığını doğrulayarak, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD'nin deniz ablukasının kaldırılacağını duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İran ve ABD Arasında Mutabakat Zaptı İmzalanıyor - Son Dakika

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