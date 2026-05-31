İran ve ABD Arasındaki Diplomatik Temaslar Devam Ediyor

31.05.2026 21:17
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile görüşmelerin sürdüğünü ve kesin bir sonucun olmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile görüşmelerin ve mesaj alışverişinin devam ettiğini söyledi.

Erakçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelere değinen Erakçi, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı.

İranlı Bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddiaların, resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

