ABD-İran Ateşkes Müzakerelerinde Lübnan'ın Durumu ve Tarafların Talepleri

BBC muhabiri Lyse Doucet, Tahran'daki üst düzey dışişleri kaynaklarının görüşmelerin henüz kesinleşmediğini söylediğini aktardı. Beyaz Saray, ateşkes anlaşmasına Lübnan'ın dahil olmadığını açıkladı, ancak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Lübnan'da ateşkes olmayacağını savundu.

Müzakereler gerçekleşirse ABD heyetine Başkan Yardımcısı J. D. Vance, İran tarafına da Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf liderlik edecek. ABD Başkanı Donald Trump, bir barış anlaşmasına varılacağı konusunda iyimser olduğunu ve İran'ın koşulları kabul etmeye yanaştığını söyledi. İran'ın 10 maddelik planı, savaşın sona erdirilmesi, yaptırımların kaldırılması ve nükleer silah edinmeme taahhüdü gibi unsurlar içeriyor.

ABD'nin 15 maddelik planı ise İran'ın uranyum zenginleştirmesine son vermesi ve nükleer tesislerin sökülmesi gibi maddeleri öne çıkarıyor. Reuters'a göre Trump'ın savaş hedeflerine ulaşamadığı, İran'ın ise büyük tavizler vermesi beklenmiyor. BBC muhabirleri, tarafların talepleri arasında büyük uçurum olduğunu ve müzakerelerin zorlu olacağını belirtiyor.

Lübnan'ın ateşkese dahil olup olmadığı tartışması devam ederken, İran, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını ateşkes ihlali olarak görerek Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattı. Batı ülkeleri ateşkesin Lübnan'da da uygulanması gerektiğini savunurken, Lübnan hükümeti müzakerelere dahil edilmek istiyor.