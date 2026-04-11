ABD-İran Ateşkes Müzakerelerinde Lübnan'ın Durumu ve Tarafların Talepleri
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İran Ateşkes Müzakerelerinde Lübnan'ın Durumu ve Tarafların Talepleri

11.04.2026 03:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahran'da yapılan müzakerelerde ateşkesin kapsamı ve Lübnan'ın durumu üzerinde tartışmalar sürüyor. ABD, Lübnan'ı anlaşmaya dahil etmezken, İran ise saldırıları ateşkes ihlali olarak değerlendiriyor.

BBC muhabiri Lyse Doucet, Tahran'daki üst düzey dışişleri kaynaklarının görüşmelerin henüz kesinleşmediğini söylediğini aktardı. Beyaz Saray, ateşkes anlaşmasına Lübnan'ın dahil olmadığını açıkladı, ancak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Lübnan'da ateşkes olmayacağını savundu.

Müzakereler gerçekleşirse ABD heyetine Başkan Yardımcısı J. D. Vance, İran tarafına da Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf liderlik edecek. ABD Başkanı Donald Trump, bir barış anlaşmasına varılacağı konusunda iyimser olduğunu ve İran'ın koşulları kabul etmeye yanaştığını söyledi. İran'ın 10 maddelik planı, savaşın sona erdirilmesi, yaptırımların kaldırılması ve nükleer silah edinmeme taahhüdü gibi unsurlar içeriyor.

ABD'nin 15 maddelik planı ise İran'ın uranyum zenginleştirmesine son vermesi ve nükleer tesislerin sökülmesi gibi maddeleri öne çıkarıyor. Reuters'a göre Trump'ın savaş hedeflerine ulaşamadığı, İran'ın ise büyük tavizler vermesi beklenmiyor. BBC muhabirleri, tarafların talepleri arasında büyük uçurum olduğunu ve müzakerelerin zorlu olacağını belirtiyor.

Lübnan'ın ateşkese dahil olup olmadığı tartışması devam ederken, İran, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını ateşkes ihlali olarak görerek Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattı. Batı ülkeleri ateşkesin Lübnan'da da uygulanması gerektiğini savunurken, Lübnan hükümeti müzakerelere dahil edilmek istiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Tahran, Lübnan, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 03:32:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.