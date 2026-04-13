İran-ABD Görüşmeleri Kısa Sürdü, Ateşkes ve Ekonomik Belirsizlikler Gündemde

İran ile ABD arasındaki görüşmeler 24 saat bile sürmedi ve taraflar İslamabad'dan ayrıldı. Dünya, 13 Nisan 2026'nın kara pazartesi olarak anılıp anılmayacağını ve ilan edilen on beş günlük ateşkesin kalıcı barış sağlayıp sağlamayacağını bekliyor. İsrail, ateşkes ilanından hemen sonra Lübnan'a saldırıları sürdürerek şartları ihlal etti.

Anlaşmazlık konuları arasında ABD'nin İran'dan nükleer taahhüt istemesi, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durdurmaması, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti, İran'ın Hizbullah ve Yemen'deki güçlere desteği ile savaş tazminatı yer alıyor. Ateşkesin sona ermesi durumunda ham petrol fiyatları artacak, enerji kalemlerinde yükselme görülecek, borsa ve emtia fiyatları geri çekilecek. Türkiye'de kısa süreli soluklanma sonrası akaryakıt zamları bekleniyor, bu da ekonomik maliyetleri artıracak.

Merkez Bankası'nın 22 Nisan'daki PPK toplantısında dört senaryo gündemde: faiz oranlarına dokunmadan fonlamayı değiştirmek, faizleri sabit bırakmak, faizleri 3'er puan artırmak veya savaş şiddetlenirse 4 puan veya daha fazla artırmak. En olası senaryo, faizlerin 3'er puan artırılması ve fonlamanın haftalıktan yapılması olarak görülüyor.

Sanayi üretiminde şubatta geçen yıla göre yüzde 2,2 artış görüldü, ancak iki aylık toplamda değişim neredeyse yok. İmalat sanayindeki artış ağırlıklı olarak diğer ulaşım araçlarından kaynaklandı, tekstil ve giyim sektörlerinde düşüşler devam etti. Beş yıllık dönemde sanayi üretimi yüzde 14 arttı, yıllık ortalama artış yüzde 2,6 ile son bir yıldaki performansla uyumlu, ancak bu oranın yeterliliği tartışmalı.