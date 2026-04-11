İran ve ABD Müzakereleri Ciddiyetini Gösteriyor

11.04.2026 16:39
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, müzakerelerin ciddiyetini vurguladı ve taleplerinin uzun olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında Pakistan'da devam eden müzakerelere ilişkin, "Müzakerelere katılan İranlı heyetin düzeyi, İran'ın ciddiyetini göstermektedir." dedi.

İran basınına göre, Garibabadi, İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

"İslamabad'daki müzakerelere katılan İranlı heyetin düzeyi, İran'ın ciddiyetini göstermektedir." diyen Garibabadi, aynı zamanda ülkesinin "her senaryoya ciddi olarak hazır olduğu" konusunda uyarıda bulundu.

Garibabadi ayrıca, İran'ın müzakerelere ilişkin taleplerinin olduğunu ve talep listesinin de oldukça uzun olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

