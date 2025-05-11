İran ve ABD Müzakereleri Umman'da İlerliyor - Son Dakika
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İran ve ABD Müzakereleri Umman'da İlerliyor

İran ve ABD Müzakereleri Umman\'da İlerliyor

İran ve ABD arasındaki müzakereler öncesi İran Dışişleri Bakanı, Ummanlı mevkidaşıyla bir araya geldi.

11.05.2025 14:47
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile İran-ABD müzakerelerinin dördüncü turu öncesinde bir araya geldi.

İran devlet televizyonuna göre Erakçi, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde arabuluculuk üstlenen Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Erakçi, Umman'ın müzakereleri kolaylaştırıcı rolünden dolayı teşekkür etti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmış ancak daha sonra "lojistik nedenlerden" dolayı ertelenmişti. Görüşmelerin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılacağı açıklanmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, önceki gün yayımlanan bir röportajında, İran'da uranyum zenginleştirme programı asla olmaması gerektiğini ve bunun ABD'nin "kırmızı çizgisi" olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve ABD Müzakereleri Umman'da İlerliyor - Son Dakika

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