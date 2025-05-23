İran ve ABD Nükleer Müzakerelerinde 5. Tur Roma'da Başladı - Son Dakika
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İran ve ABD Nükleer Müzakerelerinde 5. Tur Roma'da Başladı

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23.05.2025 17:05
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İran ve ABD Nükleer Müzakerelerinde 5. Tur Roma\'da Başladı
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İran ile ABD arasında nükleer konulu 5. tur dolaylı müzakereler İtalya'nın Roma kentinde başladı.

- İran ile ABD arasındaki nükleer konulu müzakerelerin 5. turu Roma'da başladı

ROMA - İran ile ABD arasındaki nükleer konulu 5. tur dolaylı müzakereler, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin beşinci turu, İtalya'nın başkenti Roma'daki Umman büyükelçiliğinde başladı. İran devlet televizyonu, Umman'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerin başladığını duyurdu.

Müzakereler öncesi devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, beşinci turun Umman'ın başkenti Maskat'ta başlayan müzakere sürecinin devamı niteliğinde olduğunu belirterek, "Her turun kendine özgü hassasiyetleri olması doğal. Bu turda da ABD'nin uyguladığı yeni yaptırımlara ilişkin konular açık bir şekilde karşı tarafa iletilecek" dedi. Bekayi, müzakerelerin Umman'ın Roma Büyükelçiliği'nde yapılacağını ifade ederek, "Masaya hangi konuların yatırılacağını görmemiz gerekiyor. Ancak İran, barışçıl nükleer enerji hakkı ile yaptırımların kaldırılmasına yönelik meşru taleplerini kararlılıkla dile getirecektir" dedi.

"Halkımız, çıkarlarının kararlılıkla savunulmasını bekliyor"

Bekayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Maskat'ta başlayan süreci devam ettirmek üzere Roma'ya geldik. Beşinci tura girerken hedefimiz ve bu hedefe ulaşmak için belirlenen çerçeve değişmedi. İran'ın nükleer programı, uzun süreli sabır ve direnişin bir sonucudur. Halkımız bu başarıya gururla sahip çıkıyor ve ülkenin hak ve çıkarlarının kararlılıkla savunulmasını bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Tarafların beklentileri

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İran ve ABD Nükleer Müzakerelerinde 5. Tur Roma'da Başladı - Son Dakika

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