İran ve ABD Savunma Bakanı Arasındaki Tartışma

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran liderliğinin saldırılardan kaçmak üzere saklandığını iddia etmesinin ardından İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani "Sayın Hegseth! Bizim liderlerimiz halkın içinde oldu ve hala halkın içindedir. Peki sizin liderleriniz? Epstein'ın adasında" sözleriyle yanıt verdi.

Hegseth, Washington'da düzenlediği basın toplantısında İran liderlerinin "yer altına indiğini ve korku içinde saklandığını" iddia etmiş "Liderlikleri çaresiz ve saklanıyor. Farelerin yaptığı budur" ifadelerini kullanmıştı.

Laricani ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Hegseth'in sözlerine yanıt olarak Tahran'da bugün düzenlenen Kudüs yürüyüşüne katılan İranlı üst düzey siyasetçilerin fotoğraflarını paylaşarak "Sayın Hegseth! Bizim liderlerimiz halkın içinde oldu ve hala halkın içindedir. Peki sizin liderleriniz? Epstein'ın adasında!" ifadelerini kullandı.