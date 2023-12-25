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İran ve Afganistan Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Değerlendirdi - Son Dakika
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İran ve Afganistan Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Tahran'da bir araya gelerek ikili ilişkileri, bölgesel konuları ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede sınır, ticaret, su konuları, Filistin ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

İran ve Afganistan Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Değerlendirdi
25.12.2023 - 11:21,  Güncelleme: 11:23
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesine göre, Abdullahiyan-Muttaki görüşmesi Tahran'daki bakanlık binasında gerçekleşti.

Görüşmede sınır, ticaret ve su konularının değerlendirildiği ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve bölgede yaşanan gelişmelerle uluslararası konular ele alındı.

Kaynak: AA
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