İran ve Avrupa Üçlüsü Nükleer Görüşmelere İstanbul'da Devam Ediyor

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin nükleer programı hakkında İngiltere, Fransa ve Almanya ile bir sonraki görüşmenin cuma günü İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

İran devlet ajansı IRNA'ya göre Arakçi, Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir sonraki tur, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde olacak ve sanırım cuma günü İstanbul'da düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

Tahran ile Avrupa üçlüsü (İngiltere, Fransa, Almanya) arasında yürütülen bu görüşmeler, İran'ın nükleer programının Batı'da oluşturduğu endişe nedeniyle, Tahran ve Washinton arasında da dolaylı görüşmelerin yapıldığı bir döneme denk geliyor.

İran, nükleer programnına ilişkin ögrüşmelerde Batı ile iletişim kanallarını yeniden açma ve Tahran'a uygulanan ekonomik yaptırımların hafifletilmesini hedefliyor.