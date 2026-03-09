İran ve Azerbaycan Liderlerinden Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pezeşkiyan, Nahçıvan'a düzenlenen hava saldırısının İran ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirterek, olayın soruşturulacağını vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Pezeşkiyan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hameney ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletmek ve İran'a insani yardımda bulunmak amacıyla Azerbaycan'daki İran Büyükelçiliği'ne ziyaret gerçekleştiren İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Mesud Pezeşkiyan, Nahçıvan'a düzenlenen hava saldırısının İran'la hiçbir bağlantısının olmadığını belirterek, olayın soruşturulacağını vurguladı. İlham Aliyev de Dini Lider Hamaney ve hayatını kaybeden siviller için bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan'da meydana gelen olayın soruşturulmasının öneminin altını çizdi.

İki lider ayrıca ortak ekonomik projelerin geliştirilme olanakları hakkında görüş alışverişinde bulundu.