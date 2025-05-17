İran ve E3 Ülkeleri Müzakereleri Gözden Geçirdi

İSTANBUL/TAHRAN, 17 Mayıs (Xinhua) -- İran ile Fransa, Almanya ve İngiltere'den oluşan E3 ülkeleri, İstanbul'da düzenlenen üst düzey toplantıda Tahran ile Washington arasında devam eden dolaylı müzakerelere ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu'nda cuma günü düzenlenen toplantı, kapalı kapılar ardında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirildi.

İran Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, toplantının ardından X üzerinden yaptığı açıklamada "nükleer program ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik dolaylı müzakerelere ilişkin son durum hakkında görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunduklarını" söyledi.

İran'ın ve E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı taraf ülkelerinin "diplomasinin sürdürülmesi ve en iyi şekilde kullanılması" konusunda kararlı olduklarını belirten Garibabadi, "Uygun oldukça diyaloğu sürdürmek üzere yeniden bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Garibabadi, uranyum zenginleştirmenin İran açısında müzakereye açık olmadığını ve uranyum zenginleştirme sürecinin durdurulmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

6. tur görüşmeleri cuma günü gerçekleştiren İran ve E3 temsilcileri, geçtiğimiz eylül ayında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yıllık oturumu sırasında Tahran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi bir dizi konuya ilişkin diyalog sürecini başlatmıştı.

Bir önceki görüşme mart ayının sonlarında Cenevre'de gerçekleştirildi.

İran ile E3 ülkeleri arasındaki diyalog, Umman'ın arabuluculuğunda Tahran ile Washington arasında üçü Umman'da, biri de Roma'da olmak üzere gerçekleştirilen dört tur dolaylı görüşmeye eş zamanlı olarak sürüyor.

İran ile ABD arasındaki müzakereler, Tahran'ın nükleer programına ve Washington'ın yaptırımlarının kaldırılmasına odaklanıyor.