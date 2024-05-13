İran ve Hindistan, Çabahar Limanı\'nın donanım ve işletim ortaklığı için anlaşma imzaladı

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İran ile Hindistan arasında, Hindistan Küresel Limanlar Limited Şirketi'nin (IPGL) İran'daki Çabahar Şehid Beheşti Limanı'nın donanım ve işletim ortaklığına dair anlaşma iki ülke yetkilileri arasında Tahran'da imzalandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da düzenlenen imza törenine İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ve Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonoval katıldı.

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanlığına bağlı IPGL'nin Çabahar Şehid Beheşti Limanı'nın donanım ve işletim ortaklığına dair yapılan anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğini arttırması bekleniyor.

Hindistan, İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı'nı kullanarak Orta ve Güneydoğu Asya ülkelerine ulaşmayı hedefliyor.

Pakistan'dan geçmeden Afganistan ve Doğu Avrupa'ya ulaşabileceği alternatif ticaret yolları inşa etme çabasındaki Hindistan'ın girişimleri İran'ın Çabahar Limanı'nın jeoekonomik ve stratejik önemini arttırıyor.

Hindistan, Afganistan'la Çabahar Limanı'nın geliştirilmesi ve Türkmenistan'la ortak yapılan "Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru Hükümetler Arası Anlaşması" projelerine özel önem veriyor.

İran'ın resmi ve yarı resmi haber ajanslarına göre, Çabahar liman kenti, Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Rusya'nın doğusuna yük sevkiyatı için en kısa ve ucuz transit güzergah niteliğini taşıyor.