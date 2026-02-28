İran ve Irak'tan Saldırılara Tepki

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde İran'daki saldırıları ele aldı.

Irak Dışişleri Bakanlığında yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede İranlı Bakan, ABD ve İsrail'in son saldırıların ardından ülkesindeki durumla ilgili gelişmeleri aktardı ve kendini savunmayı sürdüreceğini belirtti.

İran'ın vereceği karşılığın bölgede bulunan ABD askeri üslerini hedef alacağını, bunun meşru müdafaa hakkı kapsamında değerlendirildiğini ifade eden Erakçi, söz konusu saldırıların ilgili ülkeleri değil, yalnızca askeri noktaları hedef aldığını kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise Irak'ın artan askeri gerilimi reddeden tutumunu yineleyerek, savaşın sorunların çözüm yolu olamayacağını vurguladı.

Hüseyin, diyalog ve itidalin, bölgenin güvenlik ve istikrarını koruyacak en doğru yöntem olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.