İran ve İsrail'den Ateşkes Yorumları

İranlı ve İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirinin ateşkes ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de AA muhabirinin ateşkes ile ilgili sorusuna, "Takip ediyoruz. Sonucu daha sonra açıklayacağız." şeklinde yanıt vermekle yetindi.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirmişti.