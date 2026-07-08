İran ve Katar Dışişleri Bakanları Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, iki ülke ilişkileri ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son olaylar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ve Al Sani, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel meseleler ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son olaylar ele alındı.

Taraflar, bölgesel meselelerde diplomatik kapasitenin kullanılması ve bölgesel tansiyonun yükselmemesi için koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Öte yandan Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik açıklamaları hakkında ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

"İran gibi medeni ve cesur bir millete hakaret içeren sözlerle hitap etmek, onun büyüklüğünü azaltmaz." diyen Erakçi, "kaba davranışlara kabaca değil korkusuz ve cesaretli bir şekilde eylemlerle cevap verdiklerini" söyledi.

ABD, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Mahşehr, Benderimam ve Hamidiye kentlerine gece saatlerinde saldırılar düzenlemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.???????