İran ve Katar Dışişleri Bakanları Tahran'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
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İran ve Katar Dışişleri Bakanları Tahran'da Bir Araya Geldi

İran ve Katar Dışişleri Bakanları Tahran\'da Bir Araya Geldi
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İran ve Katar Dışişleri Bakanları, bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Tahran'da buluştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Tahran'da bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Tahran'ı ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Bakanlıkta Dışişleri Bakanı Erakçi tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Erakçi ile Al Sani bir araya gelirken, görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Dışişleri Bakanı Al Sani'nin, 27 Ağustos'ta Tahran'ı ziyaret ederek, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve ABD-İran arasında diyalog için elverişli koşulların oluşturulması konularını ele alacağını söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ziyaretin İran ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel barış ile güvenliğin güçlendirilmesine yönelik istişareler kapsamında gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Pakistan ve Ummanlı yetkililer de İran'ı ziyaret etmişti

ABD-İran arasında 17 Haziran'da imzalanan ancak uygulanamayan mutabakatın arabulucusu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir, 24 Ağustos'ta Tahran'ı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile bir araya gelmişti.

İran ve Pakistan tarafından görüşmelerin verimli geçtiğine dair açıklamalar yapılmıştı.

ABD ile İran arasında savaş öncesindeki müzakerelerin arabulucusu ve İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda görüşmeler yürüttüğü Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi de 25 Ağustos'ta Tahran'ı ziyaret ederek, mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

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