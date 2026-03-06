İran ve Küba'dan ABD-İsrail'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ve Küba'dan ABD-İsrail'e Tepki

06.03.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve Küba Dışişleri Bakanları, ABD-İsrail saldırılarını kınadı ve uluslararası hukuka vurgu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez, ABD- İsrail saldırılarını ele aldı.

İran devlet televizyonuna göre, Erakçi ve Rodriguez telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında ülke lideri Ali Hamaney'in ve sivillerin hedef alınmasının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık ihlali olduğunu vurguladı.

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez konuşmasında, Küba'nın İran hükümeti ve halkının yanında olduğunu ve desteklediğini belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını şiddetle kınayan Rodriguez, ülke egemenliğine saygı gösterilmesi, BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuk kurallarına uyulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, İsrail, Güncel, Küba, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Küba'dan ABD-İsrail'e Tepki - Son Dakika

Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İran Putin’i arayıp yardım istedi mi Merak edilen soru yanıt buldu İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
Fatma Nur Çelik’in adı okulunda yaşatılacak Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

12:28
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:48:16. #.0.5#
SON DAKİKA: İran ve Küba'dan ABD-İsrail'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.