İran ve Mısır'dan Gerginlik Görüşmesi
İran ve Mısır dışişleri bakanları, İran-ABD gerginliğini ve bölgesel güvenliği görüştü.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İran ile ABD arasında tırmanan gerginliğin yanı sıra bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasının yollarını görüştü.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran ve Mısır dışişleri bakanları telefonda görüştü.
Erakçi ile Abdulati, bölgedeki son gelişmeler ve İran ile ABD arasında tırmanan gerginliği ele alarak, bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasının yollarını değerlendirdi.
Kaynak: AA
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