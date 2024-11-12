İran ve Rusya'dan Doların Yerine Ruble Adımı

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TAHRAN, 12 Kasım (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre İran ve Rusya ulusal ödeme sistemlerini birbirine bağlayarak iki taraflı işlemlerde ABD dolarının devre dışı bırakılması yönünde önemli bir adım attı.

Rusya'nın Mir ve İran'ın Shetab ödeme sistemleri arasındaki bağlantı, İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin ve İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali'nin katıldığı bir törenle pazartesi günü kuruldu.

Törende üç aşamalı projenin ilk aşaması başlatıldı. Projenin ilk aşamasında İran vatandaşları banka kartlarını kullanarak Rusya'daki ATM'lerden ruble cinsinden nakit çekebilecek. İkinci aşamada Rus vatandaşları İran'da nakit para çekebilecekler. Son aşamada ise İran vatandaşları, banka kartlarıyla POS cihazlarını kullanarak Rus mağazalarından alışveriş yapabilecek.

Yarı resmi Fars haber ajansına göre Farzin, "Bugün, İran ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin dolarsızlaştırılması ve kolaylaştırılması yönünde büyük bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Farzin, an itibarıyla dört İran bankasının bu yeni hizmeti sunduğunu belirterek gerekli tedbirler uygulandıkça daha fazla bankanın katılmasının beklendiğini söyledi.

Her ikisi de ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya olan İran ve Rusya, ABD'nin kısıtlamalarına karşı koymak için son dönemde bankacılık sektörü başta olmak üzere siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirdi.

Farzin, geçtiğimiz aralık ayında Rus mevkidaşı Elvira Nabiullina ile bir araya gelerek ikili ticaretin dolar yerine ulusal para birimleri üzerinden yapılmasını sağlayacak bir anlaşmaya imza atmıştı.