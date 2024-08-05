İran ve Slovenya Dışişleri Bakanları, İsmail Haniye'ye yönelik suikastla ilgili görüş alışverişinde bulundu

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TAHRAN, 5 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Keni ve Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Keni İsrail'in "saldırı eylemlerini" caydırmak ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik "meşru ve doğal hakkını" kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Keni, İran'ın Batı Asya bölgesinde barış, istikrar ve sükunetin korunmasındaki rolünün önemini vurguladı. "İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması" gerektiğine işaret eden bakan, "İsrail'in hukuk dışı eylemlerini" kınadı.

Fajon ise uluslararası hukukun her türlü ihlalini kınadıklarını söyledi.

Bakan, tüm tarafların itidalli davranarak bölgede istikrarın sağlanması yönünde "makul ve düşünceli" adım atmaları temennisinde bulundu.