İran ve Tacikistan 23 Mutabakat İmzaladı - Son Dakika
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İran ve Tacikistan 23 Mutabakat İmzaladı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tacikistan'da 23 mutabakat metni imzaladı.

16.01.2025 14:23
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Resmi ziyaret kapsamında Tacikistan'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman iki ülke arasında 23 mutabakat metni imzaladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan ile Rahman'ın katıldığı Duşanbe'deki oturumda İran ile Tacikistan arasında 23 mutabakat metni imzalandı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, resmi ziyaret çerçevesinde beraberindeki heyetle dün gece başkent Duşanbe'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı sabah saatlerinde resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreni sonrasında Pezeşkiyan ile Rahman ikili ve heyetler arası görüşmelere katıldı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından ise iki ülke liderleri siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, eğitim, ulaştırma, gümrük, ticaret, turizm, veterinerlik gibi alanları kapsayan 23 mutabakat zaptı imzaladı.

İkili ilişkileri görüşmek üzere Tacikistan'a resmi ziyarette bulunan Pezeşkiyan'ın heyetinde yer alan Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ticaret hacminin 380 milyon dolar olduğunu aktardı.

Himmeti, söz konusu rakamın iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için büyük potansiyel olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi iki gün önce devlet televizyonuna verdiği röportajda, son 5 yıl içinde İran ile Tacikistan arasındaki ticaretin 5 kat arttığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve Tacikistan 23 Mutabakat İmzaladı - Son Dakika

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