İran-Tacikistan Petrol Anlaşması - Son Dakika
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İran-Tacikistan Petrol Anlaşması

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İran ile Tacikistan, uzun vadeli petrol işbirliği konusunda anlaştı. Anlaşma, İran'ın Tacikistan'a ham petrol tedarik etmesini ve petrol ürünleri ihracatını kapsıyor, ayrıca rafineri tedariki ve ürün ticareti de dahil sektörün çeşitli aşamalarını hedefliyor.

İran ile Tacikistan'ın petrol sektöründe uzun vadeli işbirliğini öngören bir anlaşmaya vardığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran'ın petrol ürünlerinin ihracat mekanizmasını incelemek ve Tacikistan'ın ihtiyaç duyduğu ham petrolü sağlamak amacıyla İran ve Tacikistan arasında bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Haberde, anlaşma kapsamında İran'ın, uzun vadeli bir sözleşme çerçevesinde Tacikistan'ın petrol ürünleri ihtiyacının bir bölümünü karşılamasının planlandığı belirtildi.

Anlaşmanın ikinci ayağında ise Tacikistan'daki rafinerilere ham petrol tedarik edileceği ve bu kapsamda iki ülke arasındaki işbirliğinin ham petrol tedarikinden rafine petrol ürünlerinin ticaretine kadar petrol sektörünün farklı aşamalarına yayılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran-Tacikistan Petrol Anlaşması - Son Dakika

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